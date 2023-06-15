Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Fed Tahan Suku Bunga Acuan, BI Bagaimana?

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:43 WIB
The Fed Tahan Suku Bunga Acuan, BI Bagaimana?
Bank Indonesia. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - The Federal Reserve (The Fed) dikabarkan menahan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).

Adapun hal ini sebenarnya baik bagi kondisi stabilitas ekonomi global, khususnya Indonesia.

Dengan ditahannya suku bunga ini, artinya suku bunga di negara berkembang tidak perlu mengalami kenaikan yang signifikan.

"Untuk Bank Indonesia, bisa ditahan untuk tidak menaikkan suku bunga," ujar Ekonom sekaligus Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia menyebut bahwa hal ini akan menjaga daya beli, terutama konsumsi di negara-negara tujuan ekspor tradisional, seperti misalnya ke AS dan Eropa.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
