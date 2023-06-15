The Fed Tahan Suku Bunga Acuan, BI Bagaimana?

JAKARTA - The Federal Reserve (The Fed) dikabarkan menahan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).

Adapun hal ini sebenarnya baik bagi kondisi stabilitas ekonomi global, khususnya Indonesia.

Dengan ditahannya suku bunga ini, artinya suku bunga di negara berkembang tidak perlu mengalami kenaikan yang signifikan.

"Untuk Bank Indonesia, bisa ditahan untuk tidak menaikkan suku bunga," ujar Ekonom sekaligus Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia menyebut bahwa hal ini akan menjaga daya beli, terutama konsumsi di negara-negara tujuan ekspor tradisional, seperti misalnya ke AS dan Eropa.