Rumput Laut Punya Potensi Besar, Jokowi: Jangan Diekspor Mentah, Bisa Jadi Biofuel

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi, salah satunya di sektor perkebunan.

Jokowi pun mengimbau agar hasil perkebunan tidak diekspor dalam bentuk mentah.

"Hasil perkebunan jangan diekspor mentah saja," ucap Presiden Jokowi dalam acara Peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Jokowi mencontohkan produk sawit bukan hanya dijual dalam bentuk crude palm oil (CPO), namun bisa dilakukan hilirisasi menjadi sebuah produk seperti sabun dan kosmetik.

"CPO kenapa gak di buat barang setengah jadi dan jadi, bisa sabun, kosmetik," ujarnya.

Selain itu, produk pertanian lainnya yang sering di ekspor oleh Indonesia adalah rumput laut.