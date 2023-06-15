Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bakal Batasi Kendaraan BBM, Luhut: Aturannya Segera Dibuat

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:23 WIB
Bakal Batasi Kendaraan BBM, Luhut: Aturannya Segera Dibuat
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi dan mempersulit penggunaan kendaraan bahan bakar fosil.

Hal itu untuk dapat menggenjot kendaraan listrik yang melintas jalanan di Indonesia semakin banyak. Sehingga kualitas udara di Indonesia semakin membaik.

"Kita prioritas kepada mobil listrik. Karena itu memperbaiki kualitas lingkungan, udara dan lainnya," kata Luhut saat ditemui di acara TikTok Southeast Asia Socio-Economic Impact Report di Hotel The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang membuat aturan terkait pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil. Adapun ketika ditanya apakah pembatasan kendaraan tersebut dilakukan tahun ini, Luhut hanya mengatakan nanti akan kita terapkan.

"Ya nanti kita kan terapkan. Saat ini kita sedang rumuskan (aturan pembatasan kendaraan berbahan fosil)," katanya.

Halaman:
1 2
