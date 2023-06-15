Terkuak Ini Alasan Kenapa Orang India Suka Membunyikan Klakson

JAKARTA - Terkuak ini alasan kenapa orang India suka membunyikan klakson mobil ataupun motor.

Klakson adalah suatu hal yang lumrah bagi pengendara transportasi. Klakson dibunyikan sebab untuk peringatan kepada pengendara transportasi lain.

Jika mendengar klakson sekali atau dua kali itu hal yang wajar. Tapi, bagaimana jika klakson itu terus berbunyi berkali-kali di setiap waktu sepanjang perjalanan? Bahkan sering klakson tersebut berbunyi panjang.

Bagi orang Indonesia tentu akan merasa kesal, tak nyaman bahkan tak jarang hanya karena bunyi klakson seseorang bisa naik pitam dan berujung pada perkelahian.

Karena memang bunyi klakson yang berlebihan dianggap menimbulkan kebisingan dan sangat mengganggu.

Tapi, apakah kalian tahu bahwa hal tersebut tak berlaku di India. India adalah negara dengan jumlah penduduk yang padat namun juga terkenal dengan berisiknya bunyi klakson di sepanjang jalan.

Kira-kira alasannya apa ya?

Mengutip dari berbagai sumber, diketahui di Ibu Kota India sendiri yaitu New Delhi sebenarnya tingkat kedisiplinan berkendara bisa dikategorikan cukup baik.