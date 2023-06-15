Indonesia Emas 2045, Jokowi: Butuh Smart dan Strong Leadership

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan eksekusi pintar oleh kepemimpinan yang kuat.

"Indonesia Emas tidak bisa hadir otomatis, butuh fokus, butuh haluan, butuh panduan," kata Jokowi saat menghadiri rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikutip Antara, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, Jokowi berharap rancangan akhir RPJPN 2025-2045 tersebut, bisa menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan bahwa sebaik apa pun sebuah rencana akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan eksekusi yang baik.

"Oleh sebab itu untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani, pandai mencari solusi, dan yang punya nyali," tutur Jokowi.