Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Putri Ariani ke Jokowi HP Rusak Usai AGT karena Terima Notif 10 Juta Lebih hingga Dapat Kartu ATM

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:12 WIB
Curhat Putri Ariani ke Jokowi HP Rusak Usai AGT karena Terima Notif 10 Juta Lebih hingga Dapat Kartu ATM
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Begini curhat Putri Ariani ke Jokowi HP rusak usai AGT karena terima notif 10 juta lebih.

Gadis 17 tahun ini pun banjir ucapan selamat dari berbagai kalangan, mulai dari artis, pejabat, hingga orang nomor satu di Indonesia.

Tak sampai disitu saja, dia berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungannya, begini curhat Putri Ariani ke Jokowi HP rusak usai AGT karena terima notif 10 juta lebih.

America’s Got Talent (AGT) berdampak besar bagi pamor Putri Ariani. Penyanyi tunanetra tersebut menceritakan bahwa sebelumnya ia hanya menerima notifikasi dari media sosialnya sekitar seribu hingga dua ribu saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/13/470/2017177/presiden-jokowi-rumah-pernah-digusur-kalau-ingat-saya-sedih-SwY4Jo1QtW.jpg
Presiden Jokowi: Rumah Pernah Digusur, Kalau Ingat Saya Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/02/470/1325960/terpopuler-rumah-jokowi-digusur-demi-bandara-rembele-UC7DTAYKZh.jpg
Terpopuler: Rumah Jokowi Digusur Demi Bandara Rembele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/02/470/1325754/presiden-jokowi-gayo-kampung-halaman-kedua-saya-PducQVOIUw.jpg
Presiden Jokowi : Gayo Kampung Halaman Kedua Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/02/470/1325746/curhat-jokowi-rumahnya-di-aceh-digusur-demi-bandara-rembele-smmpFHX3uF.jpg
Curhat Jokowi Rumahnya di Aceh Digusur Demi Bandara Rembele
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement