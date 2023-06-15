Curhat Putri Ariani ke Jokowi HP Rusak Usai AGT karena Terima Notif 10 Juta Lebih hingga Dapat Kartu ATM

JAKARTA- Begini curhat Putri Ariani ke Jokowi HP rusak usai AGT karena terima notif 10 juta lebih.

Gadis 17 tahun ini pun banjir ucapan selamat dari berbagai kalangan, mulai dari artis, pejabat, hingga orang nomor satu di Indonesia.

Tak sampai disitu saja, dia berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Menko Luhut Sebut Program Jokowi Tak Bisa Disetop

Dalam kunjungannya, begini curhat Putri Ariani ke Jokowi HP rusak usai AGT karena terima notif 10 juta lebih.

America’s Got Talent (AGT) berdampak besar bagi pamor Putri Ariani. Penyanyi tunanetra tersebut menceritakan bahwa sebelumnya ia hanya menerima notifikasi dari media sosialnya sekitar seribu hingga dua ribu saja.