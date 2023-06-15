Bos Tiktok Mau Investasi Rp148 Triliun? Begini Penjelasan Kemendag

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat bicara perihal beredarnya rumor TikTok berinvestasi di Kementerian Perdagangan sebesar Rp148 Triliun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menjelaskan, TikTok memang berkunjung ke kantor Kementerian Perdagangan pada Rabu 14 Juni 2023. Namun dalam pertemuan tersebut, CEO TikTok Shou Zi Chew bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak membahas investasi, melainkan hanya membahas fitur-fitur TikTok yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berjualan.

"Itu hanya pertemuan, kemarin isinya perkenalan bahwa TikTok kan baru luncurkan TikTok shopping jadi ingin menyampaikan bahwa TikTok ada penambahan terkait TikTok shopping," ujar Isy saat ditemui MNC Portal di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Kemudian, saat dikonfrimasi ihwal adakah rencana TikTok berinvestasi di Indonesia, Isy menegaskan hal itu belum ada pembicaraan lebih lanjut.

"Belum, belum, General Agreement (Persetujuan Umum) saja belum. Saya sudah ke TikTok, belum ada jawaban," tegas Isy.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) TikTok Shou Zi Chew di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (14/6).

Pada pertemuan tersebut CEO Shou mengungkapkan, kunjungannya ke Indonesia ingin bertemu dengan Menteri Perdagangan untuk mengungkapkan terima kasihnya secara langsung dukungan terhadap perkembangan TikTok, salah satunya dengan penerbitan izin TikTok Shop di Indonesia.