Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Telur Mahal, Mendag: Untuk Stabil Perlu Waktu Mungkin 2 Minggu Lagi

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:49 WIB
Harga Telur Mahal, Mendag: Untuk Stabil Perlu Waktu Mungkin 2 Minggu Lagi
Harga telur ayam naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga telur ayam mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), secara nasional rata-rata harga telur dibanderol Rp32.600 per kilogram.

Jika dilihat lebih rinci, di Pasar Modern Maluku Utara sampai tembus Rp52.000 per kilogram (kg), kemudian Gorontalo tembus Rp42.000 per kg.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan, kenaikan harga komoditas tersebut bukan tanpa faktor. Kata dia, itu dikarenakan banyak induk ayam yang dipotong untuk dijual pada saat lebaran kemarin. Sehingga, induk ayam yang semestinya memproduksi telur, jadi terhalang. Inilah yang menyebabkan produksi telur menipis, harga otomatis melonjak.

"Gini, kemarin itu ayam terlalu murah terutama lebaran itu harganya Rp33.000,34.000 padahal kalau mau survive itu harganya 37.000-38.000. Nah kalau telur mau untung itu Rp28.000, tapi sekarang dijual Rp25.000," beber Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (15/6/2023).

"Ayam yang induk telur aja dijual agar harganya naik, tapi harga telurnya kurang. Jika begitu, ayam belum saatnya menetes tapi sudah dipecahin, dicutting namanya, dibuang sehingga harga naik," tambah dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191939/telur-kMm7_large.jpg
Surplus, Stok Telur Ayam Nasional Aman hingga Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184677/harga_telur_stabil-0FbZ_large.jpg
Harga Telur di Peternak Stabil tapi Harga di Sejumlah Daerah Naik, Pinsar: Siapa yang Bermain? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/455/3114303/telur-16AE_large.JPG
Harga Telur Tembus Rp163 ribu, Warga AS Kompak Beralih Ternak Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/320/3098776/harga-telur-ayam-ras-tembus-rp31-500-di-natal-2024-ini-kata-pedagang-Gfdviwrudo.jpg
Harga Telur Ayam Ras Tembus Rp31.500 di Natal 2024, Ini Kata Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074067/ternyata-telur-ayam-punya-kasta-ini-rincian-harganya-2bkCflyLCL.jpg
Ternyata Telur Ayam Punya Kasta, Ini Rincian Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992441/harga-telur-ayam-naik-jelang-lebaran-2024-ini-penyebabnya-wzH5J2NQjM.jpg
Harga Telur Ayam Naik Jelang Lebaran 2024, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement