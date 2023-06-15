Cara Konsultasi ke Psikolog Pakai BPJS Kesehatan

JAKARTA - Cara konsultasi ke psikolog pakai BPJS Kesehatan yang wajib diketahui.

BPJS Kesehatan melayani berbagai macam penyakit dan kecelakaan, salah satunya ialah penyakit yang berhubungan dengan kondisi mental.

BACA JUGA:

BPJS Kesehatan menanggung layanan konsultasi psikolog.

Bahkan BPJS juga akan menanggung pengobatan lanjutan bagi pasien sesuai dengan diagnosisnya selama pasien tersebut terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:

Lantas, bagaimana cara konsultasi ke psikolog menggunakan BPJS Kesehatan tersebut?

Dirangkum Okezone, Kamis (15/6/2023) berikut ini cara konsultasi ke psikolog pakai BPJS Kesehatan.

1. Datang ke faskes tingkat pertama

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk konsultasi ke psikolog menggunakan BPJS adalah datangi fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah anda. Faskes tingkat pertama, antara lain puskesmas, klinik kesehatan, ataupun dokter umum.

2. Konsultasi

Setelah itu, jika di faskes tingkat pertama terdapat poli jiwa atau layanan psikolog, anda bisa langsung melakukan konsultasi. Namun jika tidak ada, nantinya anda akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan tersebut.