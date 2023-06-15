Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Impor 1 Juta Ton Beras dari India, Antisipasi El Nino

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:17 WIB
RI Impor 1 Juta Ton Beras dari India, Antisipasi El Nino
Impor Beras
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan impor beras sebanyak 1 juta ton dari India sebagai antisipasi dari dampak El Nino.

Zulkifli menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus melakukan inisiatif untuk menghadapi El Nino. Stok beras untuk rakyat tidak boleh terbatas meski fenomena kekeringan melanda.

"Oleh karena itu saya sudah (tandatangani) MoU nota kesepahaman dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to government (G to G) kita sudah pesan 1 juta ton," ujar Zulkifli dikutip Antara Kamis (15/6/2023).

Zulkifli menyampaikan, impor beras asal India merupakan kesepakatan di luar dari penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk mengimpor beras sepanjang 2023.

Perum Bulog telah menerima penugasan dari Bapanas untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2023. Namun, jumlah tersebut tidak harus direalisasikan seluruhnya.

