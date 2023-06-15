Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

﻿﻿Tanggapi Dugaan Waskita-Wika Poles Laporan Keuangan, Erick Thohir: Kita Tindak Secara Hukum

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:36 WIB
﻿﻿Tanggapi Dugaan Waskita-Wika Poles Laporan Keuangan, Erick Thohir: Kita Tindak Secara Hukum
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN menindak tegas perkara dugaan pemalsuan laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kasus ini akan di bawa ke ranah hukum, jika proses audit BPKP membuktikan adanya rekayasa laporan keuangan kedua emiten konstruksi itu.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, manipulasi laporan keuangan perusahaan masuk dalam ranah pidana.

Dan ketika emiten bersandi saham WSKT dan WIKA terbukti memoles laporan keuangannya, maka akan diproses secara pidana pula.

 BACA JUGA:

"Kan itu saya bilang ketika ada manipulasi laporan keuangan Garuda pun kita tindak secara pidana," ungkap Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Buka saja kedua BUMN Karya itu, Erick menegaskan proses hukum menjadi pilihan utama, bila perseroan negara lainnya juga melakukan tindak kejahatan serupa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement