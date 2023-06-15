﻿﻿Tanggapi Dugaan Waskita-Wika Poles Laporan Keuangan, Erick Thohir: Kita Tindak Secara Hukum

JAKARTA - Kementerian BUMN menindak tegas perkara dugaan pemalsuan laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kasus ini akan di bawa ke ranah hukum, jika proses audit BPKP membuktikan adanya rekayasa laporan keuangan kedua emiten konstruksi itu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, manipulasi laporan keuangan perusahaan masuk dalam ranah pidana.

Dan ketika emiten bersandi saham WSKT dan WIKA terbukti memoles laporan keuangannya, maka akan diproses secara pidana pula.

"Kan itu saya bilang ketika ada manipulasi laporan keuangan Garuda pun kita tindak secara pidana," ungkap Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Buka saja kedua BUMN Karya itu, Erick menegaskan proses hukum menjadi pilihan utama, bila perseroan negara lainnya juga melakukan tindak kejahatan serupa.