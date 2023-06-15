Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Tekan Rupiah ke Rp14.954/USD di Sore Ini

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:49 WIB
Dolar AS Tekan Rupiah ke Rp14.954/USD di Sore Ini
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah 47 poin di level Rp 14.954 atas dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan sore ini, Kamis (15/6/2023).

Menurut Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah sore ini didorong oleh situasi politik dalam negeri yang tengah memanas tahun ini.

 BACA JUGA:

"Pemilihan Presiden (Pilpres) didepan mata, pasar terus mengamati perkembangan calon-calon presiden (Capres) yang diusung oleh partai politik," ujar Ibrahim dalam rilis hariannya.

Sambung Ibrahim, pasar sedang mewanti-wanti, jangan sampai Indonesia, sebagai negara besar hanya sebagai objek negara-negara luar.

 BACA JUGA:

"Makanya sangat penting sekali untuk memiliki pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement