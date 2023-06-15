Dolar AS Tekan Rupiah ke Rp14.954/USD di Sore Ini

JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah 47 poin di level Rp 14.954 atas dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan sore ini, Kamis (15/6/2023).

Menurut Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah sore ini didorong oleh situasi politik dalam negeri yang tengah memanas tahun ini.

"Pemilihan Presiden (Pilpres) didepan mata, pasar terus mengamati perkembangan calon-calon presiden (Capres) yang diusung oleh partai politik," ujar Ibrahim dalam rilis hariannya.

Sambung Ibrahim, pasar sedang mewanti-wanti, jangan sampai Indonesia, sebagai negara besar hanya sebagai objek negara-negara luar.

"Makanya sangat penting sekali untuk memiliki pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global," ucapnya.