Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabar Gembira! PNS Naik Pangkat Bisa Lebih Cepat, 6 Kali dalam Setahun

Dovana Hasiana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:24 WIB
Kabar Gembira! PNS Naik Pangkat Bisa Lebih Cepat, 6 Kali dalam Setahun
PNS Bisa Naik Jabatan 6 Kali dalam Setahun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan proses kenaikan pangkat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK, selama enam kali dalam setahun. Sebelumnya kenaikan pangkat ini hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, langkah ini dilakukan atas saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dulu kenaikan pangkat setahun hanya dua kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan," kata Menpan-RB Anas dalam konferensi pers yang disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, ditulis Kamis (15/6/2023).

Untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden, Anas melakukan koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga mulai tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyelenggarakan kenaikan pangkat selama enam kali dalam setahun.

Selain itu, Anas melanjutkan, BKN juga melakukan penyederhanaan layanan untuk kenaikan pangkat dari semula 14 tahap menjadi 2 tahap. Dengan kebijakan baru ini, Anas berharap bisa mempermudah para ASN untuk melakukan kenaikan pangkat.

Untuk semakin mendorong kelincahan dan mobilitas, Anas mengatakan, saat ini ASN tidak hanya bisa pindah dalam satu rumpun, tetapi juga bisa lintas rumpun. Perubahan ini pun akan berdampak terhadap kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN jabatan pelaksana dan berdampak pada kelincahan 2,1 juta ASN jabatan fungsional.

"Beliau (Jokowi) berharap ada kebijakan yang berdampak, dan ini sudah tiga bulan lalu kami putuskan. Begitu juga proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet mengurus pensiun repot, mengurus kenaikan pangkat repot," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement