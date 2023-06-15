Kabar Gembira! PNS Naik Pangkat Bisa Lebih Cepat, 6 Kali dalam Setahun

JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan proses kenaikan pangkat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK, selama enam kali dalam setahun. Sebelumnya kenaikan pangkat ini hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, langkah ini dilakukan atas saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dulu kenaikan pangkat setahun hanya dua kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan," kata Menpan-RB Anas dalam konferensi pers yang disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, ditulis Kamis (15/6/2023).

Untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden, Anas melakukan koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga mulai tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyelenggarakan kenaikan pangkat selama enam kali dalam setahun.

Selain itu, Anas melanjutkan, BKN juga melakukan penyederhanaan layanan untuk kenaikan pangkat dari semula 14 tahap menjadi 2 tahap. Dengan kebijakan baru ini, Anas berharap bisa mempermudah para ASN untuk melakukan kenaikan pangkat.

Untuk semakin mendorong kelincahan dan mobilitas, Anas mengatakan, saat ini ASN tidak hanya bisa pindah dalam satu rumpun, tetapi juga bisa lintas rumpun. Perubahan ini pun akan berdampak terhadap kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN jabatan pelaksana dan berdampak pada kelincahan 2,1 juta ASN jabatan fungsional.

"Beliau (Jokowi) berharap ada kebijakan yang berdampak, dan ini sudah tiga bulan lalu kami putuskan. Begitu juga proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet mengurus pensiun repot, mengurus kenaikan pangkat repot," pungkasnya.