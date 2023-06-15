Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Erick Thohir: Memang Ada Pembangunan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:27 WIB
Proyek Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Erick Thohir: Memang Ada Pembangunan
Erick Thohir Soal Utang Sirkuit Mandalika. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mencatat Sirkuit Mandalika masih menyisakan utang Rp4,6 triliun. Pinjaman tersebut lantaran adanya pembangunan proyek Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jumlah utang terbagi atas dua term pembayaran yakni short term atau utang jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan long term atau utang jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menilai, utang yang dibukukan anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney itu wajar saja karena pinjaman digunakan untuk membangun proyek strategi nasional (PSN), Mandalika.

Menurutnya, keuntungan dari proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Sehingga tidak bisa dilihat dari kacamata jangka pendek.

"Ya itu relatif, kan memang ada pembangunan infrastruktur, seperti yang saya sampaikan pembangunan infrastruktur itu perlu waktu untuk supaya bisa mendapatkan hal-hal yang positif (keuntungan). Tetapi kalau gak ada infrastruktur, gak ada pembangunan," ujar Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Proyek Mandalika memang menjadi fokus pemerintah beberapa tahun lalu. PSN ini pun menelan anggaran yang tak sedikit. Salah satu yang dibangun dalam proyek itu adalah sirkuit bertaraf internasional yang digunakan untuk balapan motor bergengsi, MotoGP 2022.

Biaya untuk membangun Sirkuit Mandalika dalam catatan MNC Portal mencapai Rp1,2 triliun. Sumber pendanaan itu diperoleh dari investasi ITDC. Untuk pembangunan track line saja, diinvestasikan kurang lebih Rp900 miliar. Hal itu belum termasuk race control dan pit building atau paddock.

"Setelah ada pembangunan MotoGP, pembangunan hotel tentu kawasan Mandalika ini harus dipercepat, nah salah satunya bagaimana kita mengurangi beban keuangan dengan PMN sekalian juga terus mengembangkan kawasan Mandalika itu," ungkap Erick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191806/satelit-zk0x_large.jpg
RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement