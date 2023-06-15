Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno Minta Turis Hormati dan Hargai Adat Istiadat di Tempat Wisata

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:36 WIB
Sandiaga Uno Minta Turis Hormati dan Hargai Adat Istiadat di Tempat Wisata
Menparekraf Ingatkan Turis untuk Hormati Adat dan Kebudayaan di Lokasi Wisata. (Foto: Okezone.com/Kemenpar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and The Pacific di Sokha Residence, Phnom Penh, Kamboja, hari ini.

Dalam kesempatan tersebut, Sandi menegaskan pentingnya kesadaran wisatawan mancanegara untuk menghormati adat istiadat ketika berlibur di destinasi wisata, sehingga ada timbal balik yang terjadi antara wisatawan dengan masyarakat yang merupakan pengelola destinasi wisata.

"Jadi, selain mereka mendapatkan perlindungan, mereka juga harus mematuhi kesepakatan untuk menghargai adat istiadat budaya dan kearifan lokal," ungkap Sandiaga Uno, Kamis (15/6/2023).

"Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar dalam konsep CBT (Community Based Tourism) di mana sudah dihadirkan di Indonesia melalui CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)," sambungnya.

Lewat kondusifnya kawasan wisata, peluang usaha menurutnya kian tercipta. Begitu juga dengan lapangan kerja baru dan berkualitas yang terbuka seiring dengan datangnya wisatawan mancanegara.

"Bahwa kita bisa membuka peluang pariwisata untuk bangkit dan bisa juga mencetak peluang usaha dan membuka lapangan kerja dengan target 4,4 juta lapangan kerja di 2024," jelasnya.

Dalam sesi panel, Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah strategi dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Satu di antaranya adalah penanganan pandemi covid-19 yang dinilai menjadi kunci utama dalam pemulihan sektor parekraf.

Sebab, merujuk masa pandemi, mulai dari 2020-2022, seluruh sektor usaha, termasuk parekraf luluh lantak.

Telusuri berita finance lainnya
