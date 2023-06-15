Menko Airlangga Apresiasi Rencana Investasi Huayou Cobalt hingga Rp320 Triliun

JAKARTA - Pengembangan industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menarik perhatian investor dunia. Salah satunya Huayou Cobalt Co., Ltd.

Pihak perusahaan pun berkesempatan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian pada. Selama lima tahun ini, investasi dari Huayou Cobalt Co., Ltd telah digelontorkan sebesar USDD21,5 miliar atau sekitar Rp320,9 triliun untuk 9 proyek yang menyerap 52.000 tenaga kerja.

Menko Airlangga pun mengapresiasi realisasi investasi dan komitmen Huayou Cobalt Co., Ltd yang akan meningkatkan investasinya lima tahun ke depan dengan menjalankan green energy pada proses industri sebagai sumber energi.

Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi CEO Huayou Cobalt Co., Ltd Chen Xuhua atas teknologi yang akan diterapkan di Indonesia oleh perusahaan tersebut karena menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan teknologi yang ada di China saat ini.