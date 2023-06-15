Kunjungi MNC Media, Bank Jago (ARTO) Jalin Silaturahmi dan Buka Peluang Kolaborasi

JAKARTA - PT Bank Jago Tbk (ARTO) melakukan kunjungan ke MNC Media di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta,. Kunjungan ini bertujuan untuk audiensi dan mempererat silaturahmi dengan MNC Media guna menjalin peluang kerja sama.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengaku sangat terkesan dengan perkembangan bisnis MNC Group, dari finansial, properti hingga tambang, bahkan media. Hal itu juga dikatakan Arief seperti ibarat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.

“Sebetulnya pemikiran kita, kita tahu Asia saat ini dari segi populasi apalagi Indonesia pertumbuhan ekonominya sangat baik, dan kita sendiri (Bank Jago) sangat open karena Indonesia sangat beruntung,” kata Arief saat sesi diskusi dengan tim MNC Media di iNews Tower Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dalam waktu 20 tahun ke depan, lanjut Arief, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih besar dengan potensi yang ada.

Arief menjelaskan juga bahwa pertumbuhan e-commerce berkembang sangat pesat lantaran dunia digital sangat mudah dijangkau.

Ekosistem Bank Jago yang membangun partner dengan yang terbesar adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) hingga Bibit membuat Arief dan perusahaan saat ini membuka peluang yang besar untuk kerja sama dengan siapapun.