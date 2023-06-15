Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungi MNC Media, Bank Jago (ARTO) Jalin Silaturahmi dan Buka Peluang Kolaborasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:00 WIB
Kunjungi MNC Media, Bank Jago (ARTO) Jalin Silaturahmi dan Buka Peluang Kolaborasi
Bank Jago Kunjungi MNC di iNewes Tower. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Jago Tbk (ARTO) melakukan kunjungan ke MNC Media di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta,. Kunjungan ini bertujuan untuk audiensi dan mempererat silaturahmi dengan MNC Media guna menjalin peluang kerja sama.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengaku sangat terkesan dengan perkembangan bisnis MNC Group, dari finansial, properti hingga tambang, bahkan media. Hal itu juga dikatakan Arief seperti ibarat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.

“Sebetulnya pemikiran kita, kita tahu Asia saat ini dari segi populasi apalagi Indonesia pertumbuhan ekonominya sangat baik, dan kita sendiri (Bank Jago) sangat open karena Indonesia sangat beruntung,” kata Arief saat sesi diskusi dengan tim MNC Media di iNews Tower Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dalam waktu 20 tahun ke depan, lanjut Arief, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih besar dengan potensi yang ada.

Arief menjelaskan juga bahwa pertumbuhan e-commerce berkembang sangat pesat lantaran dunia digital sangat mudah dijangkau.

Ekosistem Bank Jago yang membangun partner dengan yang terbesar adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) hingga Bibit membuat Arief dan perusahaan saat ini membuka peluang yang besar untuk kerja sama dengan siapapun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/11/3121852//bank_jago-kCqj_large.JPG
Ramadan Berkah, Bank Jago Ajak Masyarakat dan Pengusaha Lokal Bijak Kelola Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/278/3096623//bank-jago-arto-rombak-direksi-dan-komisaris-ini-susunan-terbarunya-Ekt4DbmTVO.jpg
Bank Jago (ARTO) Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement