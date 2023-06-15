Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha UEA Minat Investasi Energi Ramah Lingkungan di IKN Nusantara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:27 WIB
Pengusaha UEA Minat Investasi Energi Ramah Lingkungan di IKN Nusantara
Pengusaha UEA minat investasi di IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan energi bersih yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sampaikan ketertarikannya untuk jajaki investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketertarikan tersebut disampaikan oleh perusahaan Masdar seusai mengunjungi kawasan pembangunan IKN.

“Alhamdulillah kami mendapatkan satu LoI (letter of intent) dari Masdar salah satu perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy,” ujar Direktur Pendanaan, Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Insyafiah melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (15/06/2023).

Masdar merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan, investasi, dan operasi proyek-proyek energi terbarukan. Mereka mengembangkan teknologi-teknologi energi masa depan seperti energi surya, energi angin, energi air, dan energi limbang untuk menghasilkan energi bersih dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan visi IKN untuk mengembangkan kota berkelanjutan di dunia melalui pengelolaan sumber daya bersih, untuk mewujudkan target net zero emission di IKN pada tahun 2045.

Dalam kunjungannya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mendampingi perwakilan dari beberapa pengusaha asal Uni Emirat Arab.

Kunjungan diawali dari Bendungan Sepaku Semoi untuk melihat bendungan yang akan mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di IKN. Bendungan ini merupakan infrastruktur dasar yang dibangun paling awal guna menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik. Progres konstruksi saat ini sudah mencapai 91% dan akan segera diresmikan tahun ini.

Halaman:
1 2
