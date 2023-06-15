Siapa Pemilik Rumah Sakit Tzu Chi yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi?

JAKARTA- Siapa pemilik rumah sakit Tzu Chi yang baru diresmikan Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan (Menhan) menarik dikulik. Adapun Rumah Sakit Tzu Chi berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Adapun siapa pemilik rumah sakit Tzu Chi adalah berdiri di bawah naungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Awalnya yayasan ini berada di Taiwan.

Adapun, Tzu Chi masuk ke Indonesia pada tahun 1993, ketika Liang Cheung, seorang relawan Tzu Chi Taiwan, datang ke Indonesia mendampingi suaminya. Di sini ia berkenalan dengan istri dari pengusaha Taiwan. Liang Cheung kemudian mengajak mereka berpartisipasi menjadi donatur Tzu Chi.

Pada tahun 1994, para ibu ini berkunjung ke Hualien, Taiwan untuk menemui Master Cheng Yen. Di sana mereka memohon restu untuk secara resmi mendirikan Tzu Chi di Indonesia. Saat itu Master Cheng Yen berpesan, "Bagi yang mencari nafkah di negeri orang, harus memanfaatkan potensi setempat, dan berkontribusi bagi penduduk setempat." Demikianlah para istri ekspatriat Taiwan ini membuka lahan cinta kasih di Indonesia.