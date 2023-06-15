Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link dan Cara Skrining BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi dan Web

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:08 WIB
Link dan Cara Skrining BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi dan Web
Link dan Cara Skrining BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi dan Web. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Link dan cara skrining BPJS Kesehatan melalui aplikasi dan web penting untuk diketahui. BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program JKN-KIS, tak hanya terpaku kepada pelayanan kesehatan.

Tetapi juga program promotif-preventif kepada peserta JKN-KIS. Program promotif preventif tersebut meliputi implementasi prolanis, IVA/papsmear dan skrining Riwayat Kesehatan.

Adapun manfaat dari Skrining Riwayat Kesehatan ini yaitu untuk mengetahui potensi risiko terhadap 4 (empat) penyakit yaitu Diabetes Melitus, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner.

Skrining riwayat kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai cara bisa melalui aplikasi maupun web, berikut link dan caranya yang dirangkum Okezone, Kamis (15/6/2023).

Cara Cek Skrining Lewat Website BPJS Kesehatan

1. Pertama, Anda bisa mengunjungi laman resminya di tautan berikut: https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html

2. Kemudian masukkan nomor kartu BPJS dan tanggal lahir di kolom yang tersedia, lalu klik Cari Peserta

3. Setelah itu juka muncul halamanpop-uppersetujuan skrining, Anda bisa klik Setuju

4. Isi data dengan lengkap dan benar

5. Jawab seluruh pertanyaan skrining sampai selesai

6. Terakhir, hasil skrining Anda akan muncul setelah semua pertanyaan selesai dijawab.

