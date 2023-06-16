Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 Naik ke Posisi Tertinggi

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq melonjak pada akhir perdagangan dan ditutup pada level tertinggi dalam 14 bulan, Jumat (16/6/2023).

Hal itu karena investor menyambut data ekonomi yang memicu taruhan bahwa Federal Reserve AS mendekati akhir kampanye kenaikan suku bunga yang agresif.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 1,22% untuk mengakhiri sesi di 4.425,84 poin, Nasdaq meningkat 1,15% menjadi 13.782,82 poin, membawa kenaikannya minggu ini menjadi hampir 4% dan Dow Jones Industrial Average naik 1,26% menjadi 34.408,06 poin.

Imbal hasil Treasury turun setelah serangkaian data ekonomi menunjukkan penurunan inflasi, membantu mengimbangi kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga di masa depan dan mendorong Apple (AAPL.O) dan Microsoft (MSFT.O) ke rekor tertinggi.

Data menunjukkan penjualan ritel AS secara tak terduga naik pada Mei karena konsumen membelanjakan berbagai barang termasuk kendaraan.

Kumpulan data lain menunjukkan klaim pengangguran tidak berubah pada penyesuaian musiman 262.0000 untuk pekan yang berakhir 10 Juni, tetapi di atas perkiraan ekonom 249.000 klaim.