HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat, Cek Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:43 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat, Cek Saham Pilihannya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

 BACA JUGA:

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, berakhirnya koreksi sehat, maka penguatan akan berlanjut.

Kondisi ini sejalan dengan sebelumnya tentang IHSG dan koreksi sehat setelah konfirmasi pola falling wedge.

 BACA JUGA:

"Terbantu dengan sentimen eksternal Fed rate yang tidak naik, sehingga menambah sedikit katalis positif untuk saham-saham penggerak IHSG. Meskipun begitu, perhatian kami tertuju pada nilai transaksi yang menurun di tengah penguatan IHSG ini," tulis William dalam analisisnya, Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
