MARKET UPDATE

Erick Thohir Siap Godok Pembentukan 4 Subholding InJourney, Apa Saja?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:58 WIB
Erick Thohir Siap Godok Pembentukan 4 Subholding InJourney, Apa Saja?
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan konsolidasi sejumlah BUMN dan anak usahanya.

Kali ini integrasi terjadi di level anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

 BACA JUGA:

Kabar konsolidasi anak usaha Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata itu disampaikan Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria. Dia menyebut akan ada empat subholding yang didirikan dan ditargetkan rampung pada Juli 2023 mendatang.

"Yang dilakukan memang di dalam roadmap-nya InJourney itu ada empat subholding," ungkap Dony saat ditemui di gedung DPR RI, ditulis Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Dari empat entitas tersebut, Dony membocorkan salah satu subholding yang dinamai InJourney Aviasi Air Services dengan lini bisnis berupa lounge hingga kargo.

"Ada lounge, ada kargo, dan lain sebagainya, ini menjadi satu subholding sendiri, nanti namanya InJourney Aviasi Air Services," kata dia.

 


1 2

