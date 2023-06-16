Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat hari ini, Jumat (16/6/2023).

Sebelumnya IHSG ditutup menguat 0,2% ke 6.713 disertai dengan munculnya volume pembelian, penutupan IHSG pun mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG masih mampu bergerak di atas 6,660 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini kami perkirakan sudah menyelesaikan wave iv dari wave (iii) dari wave [iii].

"Hal tersebut berarti pergerakan IHSG akan cenderung menguat untuk menguji rentang area 6.764-6.819," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.578, 6.562 dan resistance 6.772, 6.820.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

- ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.950-2.010

Target Price: 2.090, 2.140

Stoploss: below 1.895