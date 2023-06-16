BEI Suspensi Saham Berkah Beton Sadaya (BEBS), Ini Penyebabnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Hal ini karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham BEBS.

"Penghentian sementara perdagangan Saham BEBS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, dikutip Jumat (16/6/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang.

Di mana ini berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham BEBS.