Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Suspensi Saham Berkah Beton Sadaya (BEBS), Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:58 WIB
BEI Suspensi Saham Berkah Beton Sadaya (BEBS), Ini Penyebabnya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Hal ini karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan.

 BACA JUGA:

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham BEBS.

"Penghentian sementara perdagangan Saham BEBS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, dikutip Jumat (16/6/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang.

Di mana ini berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham BEBS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement