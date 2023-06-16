Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank KB Bukopin Dapat Peringkat idAAA dari Pefindo

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:19 WIB
Bank KB Bukopin Dapat Peringkat idAAA dari Pefindo
KB Bukopin. (Foto: Bukopin)
JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) mendapatkan peringkat bergengsi idAAA dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat kredit terkemuka di Indonesia, Pefindo.

Pencapaian tertinggi ini menunjukkan kehandalan perseroan dari sisi kekuatan finansial, stabilitas, dan berbagai keunggulan lain yang dimiliki oleh Bank KB Bukopin.

 BACA JUGA:

Rating idAAA merupakan peringkat tertinggi dalam skala peringkat perbankan di Indonesia yang diberikan oleh Pefindo.

Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligor dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di Indonesia.

Serta menandakan kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pengumuman resmi di website Pefindo, pemberian peringkat tertinggi skala nasional kepada KB Bukopin ini mencerminkan ekspektasi Pefindo atas dukungan luar biasa kuat dari KB Kookmin Bank selaku induk bank yang berbasis di Korea Selatan.

 

