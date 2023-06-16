IHSG Dibuka Menguat 0,09% ke 6.719 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,09% di 6.719,95 pada perdagangan Jumat (16/6/2023).

Saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) masuk dalam jajaran top gainers setelah mengumumkan dividen 100 persen laba bersih.

BACA JUGA:

Satu menit pertama berjalan, indeks komposit positif 0,03% di 6.716,13. Sebanyak 158 saham menguat, 101 melemah, dan 233 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp279,36 miliar, dari net-volume 294,42 juta saham yang diperdagangkan

Sejumlah indeks pendukung tampak bergerak variatif seperti indeks LQ45 koreksi 0,12% di 951,12, indeks JII naik 0,15% di 550,22, indeks IDX30 turun 0,16% di 494,69, dan indeks MNC36 melemah 0,20% di 362,93.

BACA JUGA:

Sejumlah sektor yang menguat yakni infrastruktur 0,02%, bahan baku 0,08%, energi 1,16%, dan teknologi. Sedangkan mayoritas melemah yaitu kesehatan 0,31%, transportasi 0,16%, nonsiklikal 0,51%, siklikal 0,49%, keuangan 0,34%, industri 0,27%, dan properti 0,04%.