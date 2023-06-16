Bukit Asam (PTBA) Anggarkan Belanja Modal Rp6,4 Triliun di 2023

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp6,4 triliun sepanjang tahun 2023.

Dari keseluruhan dana tersebut, perseroan baru merealisasikan sebesar 20%.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail menjelaskan bahwa perseroan menyiapkan belanja modal untuk dua keperluan utama yakni, sebagai capex rutin dan pengembangan usaha.

“Hingga kuartal I sudah terealisasikan kurang lebih 20%, baik untuk rutin maupun pengembangan,” kata Arsal dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (16/6/2023).

Arsal menyebut, saat ini perseroan berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi dan pengembangan. Adapun, PTBA berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta menambah kapasitas eksisting produksi yang ada.

Sepanjang tahun ini, PTBA menargetkan produksi batu bara sebesar 41 juta metrik ton, dari sebelumnya sebesar 37 metrik ton.