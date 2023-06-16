Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Champ Resto (ENAK) Bagi Dividen Rp26 Miliar, Intip Jadwalnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:41 WIB
Champ Resto (ENAK) Bagi Dividen Rp26 Miliar, Intip Jadwalnya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp26 miliar.

Adapun, pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar 13 Juni lalu.

“Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp26 miliar atau sejumlah Rp12 per lembar saham,” tulis manajemen ENAK dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (16/6/2023).

Manajemen ENAK menjelaskan bahwa, pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan, sesuai recording date pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Hingga akhir Desember 2022, pengelola gerai Gokana Ramen & Teppan ini membukukan laba bersih sebesar Rp62,28 miliar, berbalik untung dari sebelumnya rugi sebesar Rp7,32 miliar.

Perolehan laba seiring dengan pertumbuhan penjualan bersih perseroan sebesar 60,28% menjadi Rp1,26 triliun dari sebelumnya sebesar Rp789,36 miliar.

Halaman:
1 2
