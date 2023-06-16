Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Program Morning Meeting MNC Sekuritas Pindah Jam Tayang Jadi Pukul 8.30 WIB

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:52 WIB
Program <i>Morning Meeting</i> MNC Sekuritas Pindah Jam Tayang Jadi Pukul 8.30 WIB
MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi melalui program rutin yang dapat membantu investor untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai perkembangan ekonomi dan pasar modal.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. 

Program Morning Meeting merupakan program harian berisi ulasan kondisi market dan saham yang tayang setiap hari Senin - Jumat di YouTube MNC Sekuritas.

Program yang dibawakan oleh tim Riset MNC Sekuritas ini menyajikan informasi terkini terkait dengan industri pasar modal, mulai dari ulasan pasar global, regional dan domestik, hingga ulasan saham (stockpick). Investor dapat mengajukan pertanyaan tentang saham kepada analis MNC Sekuritas selama live berlangsung.

Mulai Senin (19/6/2023), Program Morning Meeting dapat Anda saksiksan di YouTube MNC Sekuritas setiap hari bursa pada pukul 08.30 – 8.55 WIB. Anda juga bisa melihat tayangan ini melalui Instagram Live @mncsekuritas di waktu dan jam yang sama. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube MNC Sekuritas atau klik link berikut ini bit.ly/YoutubeMNCS

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement