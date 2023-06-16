Program Morning Meeting MNC Sekuritas Pindah Jam Tayang Jadi Pukul 8.30 WIB

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi melalui program rutin yang dapat membantu investor untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai perkembangan ekonomi dan pasar modal.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Program Morning Meeting merupakan program harian berisi ulasan kondisi market dan saham yang tayang setiap hari Senin - Jumat di YouTube MNC Sekuritas.

Program yang dibawakan oleh tim Riset MNC Sekuritas ini menyajikan informasi terkini terkait dengan industri pasar modal, mulai dari ulasan pasar global, regional dan domestik, hingga ulasan saham (stockpick). Investor dapat mengajukan pertanyaan tentang saham kepada analis MNC Sekuritas selama live berlangsung.

Mulai Senin (19/6/2023), Program Morning Meeting dapat Anda saksiksan di YouTube MNC Sekuritas setiap hari bursa pada pukul 08.30 – 8.55 WIB. Anda juga bisa melihat tayangan ini melalui Instagram Live @mncsekuritas di waktu dan jam yang sama. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube MNC Sekuritas atau klik link berikut ini bit.ly/YoutubeMNCS