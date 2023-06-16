Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Summarecon Agung (SMRA) Bagi Dividen Rp115 Miliar, Cek Jadwalnya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:06 WIB
Summarecon Agung (SMRA) Bagi Dividen Rp115 Miliar, Cek Jadwalnya
JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) resmi memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp115,5 miliar.

Adapun dividend per share (DPS) yang ditetapkan mencapai Rp7 per saham.

Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis, 15 Juni 2023.

Adapun dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp771,7 miliar. Mengacu realisasi profit tersebut, maka dividend payout ratio (DPR) SMRA diperkirakan mencapai 14,97%.

Sebagaimana diketahui, laba bersih tahun buku 2022 perseroan tumbuh 40,34% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai Rp549,69 miliar.

Porsi saldo laba ditahan SMRA pada akhir 2022 mencapai Rp6,11 triliun, dengan jumlah modal bersih (ekuitas) sebesar Rp11,75 triliun.

 

