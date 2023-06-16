Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:14 WIB
Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia
MNC Kapital Indonesia gelar RUPST. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis, 16 Juni 2023.

Pada 2022, perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp2,8 triliun, naik 4,2% yoy (yearon-year) dari Rp2,7 triliun pada tahun 2021. Di mana bisnis digital tumbuh paling signifikan hingga mencapai 101,0%, dari Rp144,6 miliar menjadi Rp290,6 miliar.

Segmen terbesar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan bunga dan dividen dengan Rp1,6 triliun, diikuti dengan pendapatan pasar modal Rp370,4 miliar.

Laba bersih yang diperoleh BCAP tercatat Rp148,0 miliar di 2022, lebih tinggi dibandingkan Rp147,2 miliar pada tahun sebelumnya.

Di samping itu, RUPST juga menerima pengunduran diri Tien dari jabatannya sebagai Komisaris serta menyetujui Ageng Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur untuk diangkat menjadi Komisaris Perseroan.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terbaru:

Komisaris

- Komisaris Utama: Wito Mailoa

- Komisaris: Ageng Purwanto

- Komisaris Independen: Sukisto.

