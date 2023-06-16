Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPST, Berikut Susunan Direksi-Komisaris Terbaru Summarecon (SMRA)

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:53 WIB
Gelar RUPST, Berikut Susunan Direksi-Komisaris Terbaru Summarecon (SMRA)
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022.

Pemegang saham sepakat untuk mengangat satu anggota Komisaris baru. Adalah Hendri Rahardja yang ditetapkan mengisi kursi Komisaris.

Pria kelahiran Jakarta itu sebelumnya menjabat sebagai Managing Director di SG Property Partners sejak 2006. Hendri merupakan lulusan Diploma of Business Real Estate Management di Macleay College Australia, dan Diploma Property Asset Management di Property Council of Australia.

Mengutip profilnya, Hendri juga pernah memperoleh gelar Bachelor of Administration dari UNSW Australia, demikian dikutip Jumat (16/6/2023).

Sebelum bekerja di SG Properti, Hendri tercatat pernah menjabat sebagai Office Management Spurbest Group sejak 2000-2006, dan sebagai Real Estate Management di Crystal Realty pada 1999-2000.

Dengan pengangkatan ini, maka berikut adalah susunan lengkap pengurus PT Summarecon Agung Tbk (SMRA):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Soetjipto Nagaria

- Komisaris: Harto Djojo Nagaria

- Komisaris: Hendri Rahardja

- Komisaris Independen: Edi Darnadi

- Komisaris Independen: Lexy Arie Tumiwa

- Komisaris Independen: Ge Lilies Yamin.

 

