MARKET UPDATE

Garuda Metalindo (BOLT) Tebar Dividen Rp58,5 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:42 WIB
Garuda Metalindo (BOLT) Tebar Dividen Rp58,5 Miliar
Saham BOLT (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp58,5 miliar kepada pemegang saham.

Jumlah tersebut setara 73,72% (dividend payout ratio) dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp79,48 miliar.

"Dividen per saham sebesar Rp25," demikian isi ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, dikutip Jumat (16/6/2023).

Selain untuk dividen, BOLT juga menyisihkan sebesar 5% dari laba bersih atau Rp3,9 miliar sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa dari laba yang mencapai Rp16,91 miliar dibukukan sebagai laba ditahan.

Sebagaimana diketahui, laba bersih BOLT sepanjang 2022 tumbuh 18,10% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai Rp67,29 miliar.

