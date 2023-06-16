IHSG Turun ke Level 6.684 pada Jeda Makan Siang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda sesi I. Indeks saham turun 0,44% atau 29,75 poin ke level 6.684.

Siang ini, Jumat (16/6/2023), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,54 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 606.741 kali. Adapun, sebanyak 301 saham harganya terkoreksi, 202 saham harganya naik dan 213 saham lainnya stagnan.

Sektor kesehatan memimpin pelemahan dengan terkoreksi sebesar 1,26%, disusul sektor siklikal yang turun 0,66%, sektor infrastruktur turun 0,57%, sektor keuangan turun 0,51%, sektor non siklikal turun 0,45%, sektor propertk turun 0,29% dan sektor industri turun 0,13%.

Sedangkan, empat sektor yang mengalami penguatan dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 1,77%, sektor energi naik 0,46%, sektor transportasi naik 0,26% dan sektor bahan baku naik 0,16%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,46% ke level 948, indeks IDX30 turun 0,49% ke level 493, indeks MNC36 turun 0,59% ke level 362, sementara indeks JII turun 0,19% ke level 548.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 34,64% ke Rp206, PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 24,49% ke Rp122, dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) naik 23,16% ke Rp117.