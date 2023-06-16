Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun ke Level 6.684 pada Jeda Makan Siang

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:55 WIB
IHSG Turun ke Level 6.684 pada Jeda Makan Siang
IHSG Sesi I Melemah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda sesi I. Indeks saham turun 0,44% atau 29,75 poin ke level 6.684.

Siang ini, Jumat (16/6/2023), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,54 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 606.741 kali. Adapun, sebanyak 301 saham harganya terkoreksi, 202 saham harganya naik dan 213 saham lainnya stagnan.

Sektor kesehatan memimpin pelemahan dengan terkoreksi sebesar 1,26%, disusul sektor siklikal yang turun 0,66%, sektor infrastruktur turun 0,57%, sektor keuangan turun 0,51%, sektor non siklikal turun 0,45%, sektor propertk turun 0,29% dan sektor industri turun 0,13%.

Sedangkan, empat sektor yang mengalami penguatan dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 1,77%, sektor energi naik 0,46%, sektor transportasi naik 0,26% dan sektor bahan baku naik 0,16%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,46% ke level 948, indeks IDX30 turun 0,49% ke level 493, indeks MNC36 turun 0,59% ke level 362, sementara indeks JII turun 0,19% ke level 548.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 34,64% ke Rp206, PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 24,49% ke Rp122, dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) naik 23,16% ke Rp117.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/278/2838344/2-hari-perdagangan-bei-di-pekan-ini-ihsg-melesat-tapi-transaksi-harian-turun-sMyLBvQL5G.jpg
2 Hari Perdagangan BEI di Pekan Ini, IHSG Melesat tapi Transaksi Harian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837794/ihsg-sesi-i-melemah-0-04-ke-6-661-jelang-libur-panjang-Tqsa64Pk4k.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,04% ke 6.661 Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837677/ihsg-dibuka-naik-168-saham-menguat-pada-awal-perdagangan-hE1aQj0D43.jfif
IHSG Dibuka Naik, 168 Saham Menguat pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837640/ihsg-berpotensi-balik-melemah-jelang-libur-panjang-idul-adha-UYJLR5DrTJ.jpg
IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837041/ihsg-awal-perdagangan-turun-tipis-ke-6-639-hd0ksbXcqr.jpg
IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837013/menu-saham-saat-ihsg-melemah-pada-perdagangan-hari-ini-i2iDmTvGDt.jfif
Menu Saham saat IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement