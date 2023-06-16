Gelar RUPST, Berikut Susunan Terbaru Direksi dan Komisaris MNC Energy (IATA)

JAKARTA – PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). IATA pun berhasil mencatat kinerja cemerlang sepanjang 2022.

IATA melipatgandakan pendapatan menjadi USD192,1 juta pada 2022 atau melonjak 142,7% year-on-year (yoy) dari USD79,1 juta pada 2021. EBITDA Perseroan melambung 411,1% yoy, mencapai USD59,7 juta dari USD 11,7 juta di 2021.

Hasilnya, laba bersih IATA meroket hingga 604,7% yoy menjadi USD39,0 juta di 2022, dari USD5,5 juta pada tahun sebelumnya.

Margin EBITDA dan laba bersih Perseroan masing-masing tercatat sebesar 31,6% dan 20,3%, membaik secara signifikan dari 2021. Kinerja keuangan sepanjang 2022 tersebut dicapai dari produksi batu bara sebesar 4,2 juta MT.

Pada tahun 2023, Perseroan berencana untuk meningkatkan produksinya menjadi 7 juta MT, sehingga peningkatan kinerja diproyeksikan akan terus berlanjut.

Selain itu, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen, di mana laba Perseroan akan digunakan untuk terus mengembangkan usahanya di sektor energi, demi peningkatan kinerja yang lebih baik pada Tahun Buku 2023.

Setelah RUPST, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui beberapa penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan Perseroan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Perseroan juga memaparkan rencana penerbitan obligasi, sukuk maupun surat utang lainnya dengan jumlah pokok sebanyakbanyaknya Rp 1.500.000.000.000. Terakhir, RUPSLB juga menyetujui penambahan modal sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, di mana dana yang didapatkan akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan sebagai tambahan modal kerja.