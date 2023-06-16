Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indeks Saham Syariah Turun, BEI Tak Bisa Intervensi Mekanisme Pasar

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:50 WIB
Indeks Saham Syariah Turun, BEI Tak Bisa Intervensi Mekanisme Pasar
BEI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan tren penurunan indeks syariah sejak awak pertama 2023 disebabkan oleh mekanisme pasar.

“Kalau soal indeks, apakah itu indeks syariah atau lainnya, tentu kenaikan dan penurunan tentu tergantung dengan mekanisme di pasar,” ujarnya dikutip Harian Neraca, Jumat (16/6/2023).

Dalam hal ini, Jeffrey menjelaskan, BEI tidak memiliki wewenang dalam mengatur volatilitas perdagangan saham yang terdapat dalam berbagai indeks, yang mana hal tersebut terbentuk oleh volatilitas pasar (market).

“Bursa dalam hal ini tentu nggak punya kewenangan mengatur indeks naik dan turun, itu dibentuk oleh pasar, melihat kondisi saat ini mungkin wajar,” katanya.

Hingga 14 Juni 2023, secara year to date (ytd), BEI mencatat berbagai indeks syariah di pasar saham Indonesia mengalami pelemahan. Diantaranya, Jakarta Islamic Index (JII) tercatat menurun 7,16% (ytd), Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) menurun 7,74% (ytd), Jakarta Islamic Index 70 (JII70) menurun 5,49%, IDX Sharia Growth menurun 5,94% (ytd).

