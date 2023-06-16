Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Energy Investments (IATA) Catat Kinerja Cemerlang Sepanjang 2022

Viola Triamanda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:27 WIB
MNC Energy Investments (IATA) Catat Kinerja Cemerlang Sepanjang 2022
MNC Energy Investment geral RUPST (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), hari ini, Jumat (16/06/2023). Perseroan melaporkan capaian kinerja cemerlang IATA di sepanjang 2022.

Direktur MNC Energy Investments Kushindrarto menyatakan, perseroan berhasil melipatgandakan pendapatannya menjadi USD192,1 juta,capaian ini melonjak 142,7% year-on-year (yoy) dari USD79,1 juta pada 2021. EBITDA Perseroan melambung 411,1% yoy, mencapai USD59,7 juta dari USD11,7 juta di 2021.

"Hasilnya, laba bersih IATA meroket hingga 604,7% yoy menjadi USD39,0 juta di 2022, dari USD5,5 juta pada tahun sebelumnya. Margin EBITDA dan laba bersih Perseroan masing- masing tercatat sebesar 31,6% dan 20,3%, membaik secara signifikan dari 2021," ujarnya saat RUPST, Jumat (16/6/2022).

Dia melanjutkan, kinerja keuangan sepanjang 2022 tersebut dicapai dari produksi batubara sebesar 4,2 juta MT. Pada tahun 2023, perseroan berencana untuk meningkatkan produksinya menjadi 7 juta MT, sehingga peningkatan kinerja diproyeksikan akan terus berlanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement