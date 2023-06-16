MNC Energy Investments (IATA) Catat Kinerja Cemerlang Sepanjang 2022

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), hari ini, Jumat (16/06/2023). Perseroan melaporkan capaian kinerja cemerlang IATA di sepanjang 2022.

Direktur MNC Energy Investments Kushindrarto menyatakan, perseroan berhasil melipatgandakan pendapatannya menjadi USD192,1 juta,capaian ini melonjak 142,7% year-on-year (yoy) dari USD79,1 juta pada 2021. EBITDA Perseroan melambung 411,1% yoy, mencapai USD59,7 juta dari USD11,7 juta di 2021.

"Hasilnya, laba bersih IATA meroket hingga 604,7% yoy menjadi USD39,0 juta di 2022, dari USD5,5 juta pada tahun sebelumnya. Margin EBITDA dan laba bersih Perseroan masing- masing tercatat sebesar 31,6% dan 20,3%, membaik secara signifikan dari 2021," ujarnya saat RUPST, Jumat (16/6/2022).

Dia melanjutkan, kinerja keuangan sepanjang 2022 tersebut dicapai dari produksi batubara sebesar 4,2 juta MT. Pada tahun 2023, perseroan berencana untuk meningkatkan produksinya menjadi 7 juta MT, sehingga peningkatan kinerja diproyeksikan akan terus berlanjut.