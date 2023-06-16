Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hasil RUPST MNC Energy Investments (IATA)

Viola Triamanda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:41 WIB
Hasil RUPST MNC Energy Investments (IATA)
MNC Energy Investment gelar RUPST. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (16/6/2023).

RUPST pun menyetujui perombakan susunan pengurus perseroan.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, RUPS juga menerima pengunduran diri Christophorus Taufik dari jabatannya sebagai Komisaris. Serta mengangkat Michael Stefan Dharmajaya sebagai Komisaris, Suryo Eko Hadianto sebagai Presiden Direktur, dan Leader Dermawan Soli Daeli sebagai Direktur Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menyetujui dan menetapkan Henry Suparman yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan.

 BACA JUGA:

Berikut susunan komisaris dan sireksi Perseroan:

Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen): Hamidin

- Komisaris: Hartono Tanoesoedibjo

- Komisaris: Michael Stefan Dharmajaya

