Hasil RUPST MNC Energy Investments (IATA)

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (16/6/2023).

RUPST pun menyetujui perombakan susunan pengurus perseroan.

Tak hanya itu, RUPS juga menerima pengunduran diri Christophorus Taufik dari jabatannya sebagai Komisaris. Serta mengangkat Michael Stefan Dharmajaya sebagai Komisaris, Suryo Eko Hadianto sebagai Presiden Direktur, dan Leader Dermawan Soli Daeli sebagai Direktur Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menyetujui dan menetapkan Henry Suparman yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Berikut susunan komisaris dan sireksi Perseroan:

Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen): Hamidin

- Komisaris: Hartono Tanoesoedibjo

- Komisaris: Michael Stefan Dharmajaya