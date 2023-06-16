Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas: Pengembangan Pasar Modal Syariah Punya Potensi Besar

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:57 WIB
MNC Sekuritas: Pengembangan Pasar Modal Syariah Punya Potensi Besar
MNC Sekuritas Dukung Sharia Investment Week. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mendukung acara Sharia Investment Week (SIW) 2023 di FX Mall, Jakarta pada Kamis hingga Sabtu 17 Juni 2023.

Agenda tahunan ini diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sejak tahun 2019. Tahun ini, kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina pun menjadi sebagai salah satu pembicara talkshow dengan tema “Navigating The Evolving Technology in Islamic Investment pada Jumat (16/07/2023)”.

Dalam pemaparannya, Susy menjelaskan tentang inovasi teknologi yang terus dilakukan MNC Sekuritas untuk memberikan kemudahan layanan bagi investor maupun calon investor syariah dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

“Kami meyakini ceruk pengembangan pasar modal syariah mempunyai potensi besar. Untuk itu, MNC Sekuritas menyediakan ‘satu pintu’ untuk #MudahBersyariah melalui aplikasi MotionTrade Syariah. Inisiatif pengembangan yang telah kami lakukan antara lain: kelas edukasi syariah, pembukaan akun syariah dan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah secara full online, 31 produk reksa dana syariah, 22 Galeri Investasi Syariah, serta opsi filantropi berupa zakat, wakaf, dan infak saham yang lengkap dan terintegrasi,” jelas Susy, Selasa (16/6/2023).

Melalui berbagai inovasi yang terus-menerus dilakukan, investor syariah MNC Sekuritas berhasil tumbuh hingga 665%, transaksi syariah naik 7.028%, frekuensi transaksi syariah juga tercatat naik 2.790% dalam kurun waktu 5 tahun.

Tentu saja, lanjut Susy, pertumbuhan ini juga berkat dukungan Bursa Efek Indonesia, serta mitra MNC Sekuritas, seperti Rumah Zakat, Rumah Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, serta bank RDN syariah.

Halaman:
1 2
