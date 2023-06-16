Advertisement
MARKET UPDATE

MNC Energy Investments Optimistis Target Produksi Batu Bara 7 Juta Metrik Ton Tercapai

Viola Triamanda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:21 WIB
MNC Energy Investments Optimistis Target Produksi Batu Bara 7 Juta Metrik Ton Tercapai
MNC Energy Targetkan Produksi Batu Bara 7 Juta MT Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) memasang target kenaikan produksi batu bara di tahun ini.

Hal tersebut usai IATA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Presiden Direktur MNC Energy Investments Suryo Eko Hadianto menyatakan, untuk ke depan perseroan akan fokus untuk meningkatkan produksi batu bara agar target produksi sebanyak 7 Juta MT dapat direalisasikan.

"Jadi kita akan fokus kepada lahan produksi yang sekarang sedang kita operasikan dan ada satu tambang yang sedang kita buka dan kira-kira di pertengahan tahun ini sampai dengan akhir tahun produksi sudah bisa mencapai 7 juta MT," jelasnya kepada MPI, Jumat (16/6/2023).

