HOME FINANCE MARKET UPDATE

Carsurin Bakal IPO, Incar Dana Rp75 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:58 WIB
Carsurin Bakal IPO, Incar Dana Rp75 Miliar
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Carsurin Tbk bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Juli 2023 mendatang.

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini perseroan menawarkan sebanyak 600 juta saham atau 20,75% dari total modal ditempatkan dan disetor.

 BACA JUGA:

Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp120 - Rp125 per saham.

Dengan harga tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi dan verifikasi ini mengincar dana segar sebesar Rp75 miliar.

 BACA JUGA:

Selain itu, perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,10% dari saham yang ditawarkan dalam IPO, atau sebanyak 12,60 juta saham.

Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sekitar 98,03% dari dana hasil IPO untuk belanja modal atau capital expenditure.

 

Halaman:
1 2
