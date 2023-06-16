Jadwal Pembagian Dividen Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Rp51,39 Miliar

JAKARTA - Jadwal pembagian dividen emiten percetakan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) sebesar Rp51,39 miliar atau setara Rp7,5 per saham. Adapun dividend payout ratio (DPR) perseroan mencapai 40,38% dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp127,25 miliar.

Keputusan ini resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Surabaya, 14 Juni 2023.

Mengutip ringkasan rapat, Jumat (16/6/2023), pemegang saham yang kebagian jatah dividen JTPE mencapai 6,85 miliar. Adapun investor yang berasal dari kalangan masyarakat mencapai 1,83 miliar atau mewajili 26,76%.

Selain sebagai dividen, JTPE mengalokasikan sisa laba bersih atau sebanyak Rp75,86 miliar sebagai laba ditahan.

Sebagai informasi, laba bersih JTPE tahun buku 2022 tumbuh 39,05% year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp91,51 miliar.

Adapun perseroan masih menggenggam saldo laba ditahan (retained earnings) pada akhir 2022 mencapai Rp664,84 miliar, dengan total ekuitas mencapai Rp1,02 triliun.