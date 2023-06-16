Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadwal Pembagian Dividen Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Rp51,39 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:02 WIB
Jadwal Pembagian Dividen Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Rp51,39 Miliar
JTPE bagikan dividen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Jadwal pembagian dividen emiten percetakan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) sebesar Rp51,39 miliar atau setara Rp7,5 per saham. Adapun dividend payout ratio (DPR) perseroan mencapai 40,38% dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp127,25 miliar.

Keputusan ini resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Surabaya, 14 Juni 2023.

Mengutip ringkasan rapat, Jumat (16/6/2023), pemegang saham yang kebagian jatah dividen JTPE mencapai 6,85 miliar. Adapun investor yang berasal dari kalangan masyarakat mencapai 1,83 miliar atau mewajili 26,76%.

Selain sebagai dividen, JTPE mengalokasikan sisa laba bersih atau sebanyak Rp75,86 miliar sebagai laba ditahan.

Sebagai informasi, laba bersih JTPE tahun buku 2022 tumbuh 39,05% year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp91,51 miliar.

Adapun perseroan masih menggenggam saldo laba ditahan (retained earnings) pada akhir 2022 mencapai Rp664,84 miliar, dengan total ekuitas mencapai Rp1,02 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement