HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadwal Pembagian Dividen Elnusa (ELSA) Rp189 Miliar

Viola Triamanda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:03 WIB
Jadwal Pembagian Dividen Elnusa (ELSA) Rp189 Miliar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 6 Juli 2023.

Pembagian dividen ini telah mendapat restu dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

 BACA JUGA:

"Besaran dividen adalah Rp25,9 per saham, dengan total keseluruhan dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp189 miliar," tulis Corporate Governance Specialist Elnusa, Retnowati dikutip keterangan reesmi, Jumat (16/6/2023).

Berikut jadwal pembagian dividen ELSA:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 14 Juni 2023

 BACA JUGA:

- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 15 Juni 2023

Halaman:
1 2
