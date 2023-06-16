Jadwal Pembagian Dividen Elnusa (ELSA) Rp189 Miliar

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 6 Juli 2023.
Pembagian dividen ini telah mendapat restu dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
"Besaran dividen adalah Rp25,9 per saham, dengan total keseluruhan dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp189 miliar," tulis Corporate Governance Specialist Elnusa, Retnowati dikutip keterangan reesmi, Jumat (16/6/2023).
Berikut jadwal pembagian dividen ELSA:
- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 14 Juni 2023
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 15 Juni 2023