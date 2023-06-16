Olivia Allan Istri Denny Sumargo Jadi Komisaris CMNP, Emiten Tol Milik Jusuf Hamka

JAKARTA - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2022.

Adapun dalam RUPST tersebut mengangkat istri Denny Sumargo, Olivia Allan menjadi Komisaris Independen CMNP.

Dilaporkan bahwa pemegang saham mengangkat Olivia Allan sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST 2024.

RUPST juga telah menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yaitu sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 lembar saham untuk pengembangan usaha CMNP.

Adapun laba perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp258,56 miliar atau 26,19%.

Serta laba bersih perseroan meningkat sebesar Rp225,25 miliar atau 31,75%. Tidak hanya itu, EBITDA Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp314,56 miliar atau 28,50%.

"Kondisi yang membanggakan ini dapat diraih tidak hanya karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG yang menjadi bagian integral dari Environment-Social-Governance (ESG), tetapi juga atas kerja keras serta dedikasi dari seluruh insan Perseroan dan dukungan dari seluruh stakeholder," kata Direktur Keuangan CMNP, Hasyim dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Jumat (16/6/2023).