Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah ke Level 6.698 di Perdagangan Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:16 WIB
IHSG Melemah ke Level 6.698 di Perdagangan Akhir Pekan
IHSG ditutup melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan sore ini. IHSG hari ini ditutup melemah 15,24 poin atau 0,23% ke level 6.698,54.

Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (16/6/2023), terdapat 213 saham menguat, 313 saham melemah dan 204 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 18,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,01% ke 952,158, indeks JII melemah 0,28% ke 547,838, indeks IDX30 menguat 0,02% ke 495,548 dan indeks MNC36 melemah 0,2% ke 362,927.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 0,28%, non siklikal 0,47%, siklikal 0,42%, kesehatan 0,66%, keuangan 0,15%, properti 0,42%, infrastruktur 0,6%, transportasi 0,2%. Sementara indeks yang menguat ada bahan baku 0,43%, industri 0,02%, teknologi 2,74%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 17,35% di Rp115, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) naik 14,74% di Rp109 dan PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menguat 13,49% di Rp1725.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement