IHSG Melemah ke Level 6.698 di Perdagangan Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan sore ini. IHSG hari ini ditutup melemah 15,24 poin atau 0,23% ke level 6.698,54.

Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (16/6/2023), terdapat 213 saham menguat, 313 saham melemah dan 204 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 18,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,01% ke 952,158, indeks JII melemah 0,28% ke 547,838, indeks IDX30 menguat 0,02% ke 495,548 dan indeks MNC36 melemah 0,2% ke 362,927.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 0,28%, non siklikal 0,47%, siklikal 0,42%, kesehatan 0,66%, keuangan 0,15%, properti 0,42%, infrastruktur 0,6%, transportasi 0,2%. Sementara indeks yang menguat ada bahan baku 0,43%, industri 0,02%, teknologi 2,74%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 17,35% di Rp115, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) naik 14,74% di Rp109 dan PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menguat 13,49% di Rp1725.