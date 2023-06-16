Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Global Mediacom (BMTR) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan, Bidik Rp3 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:52 WIB
Global Mediacom Terbitkan Obligasi. (Foto: Okezone.com/Aziz Indra)
JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melakukan penawaran umum atas obligasi berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I ) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 2023 (Sukuk I).

Perseroan berencana untuk menerbitkan fasilitas yang akan datang dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp3 triliun yang terbagi dalam 2 fase. Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk obligasi I dan Sukuk I sebesar Rp850 miliar.

Kedua fasilitas ini memiliki tingkat bunga tetap dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Adapun pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran obligasi (principal) akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Demikian dikutip dari keterangan BMTR, Jumat (16/6/2023).

Obligasi dan Sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan juga didukung oleh penjamin pelaksana emisi yang memiliki reputasi kredibilitas dan pengalaman yang baik, yaitu PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.

Sedangkan lembaga pendukung lainnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Security Trustee, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik, Jusuf Indradewa & Rekan sebagai Konsultan Hukum, dan Aulia Taufani SH sebagai Notaris.

