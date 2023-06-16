4 Hasil RUPST MNC Digital Entertainment (MSIN)

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini.

Adapun pemegang saham memutuskan beberapa hal, mulai dari perubahan susunan komisaris hingga penggunaan laba MSIN.

Berikut hasil RUPST dan RUPSLB MSIN:

1. Direksi dan Komisaris

RUPST menyetujui pengangkatan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama. Pemegang saham juga menunjuk Noersing sebagai Direktur Utama dan Kanti Mirdiati Imansyah sebagai Wakil Direktur Utama.

Berikut Dewan Komisaris MSIN:

1. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama

2. Dini Aryanti Putri sebagai Komisaris

3. Andry Wisnu Triyudanto sebagai Komisaris Independen

Berikut Dewan Direksi MSIN:

1. Noersing - Direktur Utama

2. Kanti Mirdiati Imansyah - Wakil Direktur Utama

3. Valencia H Tanoesoedibjo - Direktur

4. Ella Kartika - Direktur

5. Lina Priscilla Tanaya - Direktur

6. Titan Hermawan - Direktur

7. Dewi Tembaga - Direktur

8. Tantan Sumartana - Direktur

RUPST juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit pembukuan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023.

Selain itu, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

2. Penggunaan Laba

RUPST juga memutuskan bahwa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan alokasi pengeluaran Perseroan untuk mendorong upaya pertumbuhan di bidang bisnis informasi dan teknologi serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) milik Perseroan.

Ini disimpulkan lebih lanjut untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai grup digital media dan hiburan yang paling terintegrasi di tanah air dengan berbagai vertikal bisnis mulai dari aplikasi super, portal online, manajemen bakat hingga game.