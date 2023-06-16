Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Hasil RUPST MNC Digital Entertainment (MSIN)

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:56 WIB
4 Hasil RUPST MNC Digital Entertainment (MSIN)
RUPS MNC Digital. (Foto: Okezone.com/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini.

Adapun pemegang saham memutuskan beberapa hal, mulai dari perubahan susunan komisaris hingga penggunaan laba MSIN.

Berikut hasil RUPST dan RUPSLB MSIN:

1. Direksi dan Komisaris

RUPST menyetujui pengangkatan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama. Pemegang saham juga menunjuk Noersing sebagai Direktur Utama dan Kanti Mirdiati Imansyah sebagai Wakil Direktur Utama.

Berikut Dewan Komisaris MSIN:

1. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama

2. Dini Aryanti Putri sebagai Komisaris

3. Andry Wisnu Triyudanto sebagai Komisaris Independen

Berikut Dewan Direksi MSIN:

1. Noersing - Direktur Utama

2. Kanti Mirdiati Imansyah - Wakil Direktur Utama

3. Valencia H Tanoesoedibjo - Direktur

4. Ella Kartika - Direktur

5. Lina Priscilla Tanaya - Direktur

6. Titan Hermawan - Direktur

7. Dewi Tembaga - Direktur

8. Tantan Sumartana - Direktur

RUPST juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit pembukuan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023.

Selain itu, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

2. Penggunaan Laba

RUPST juga memutuskan bahwa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan alokasi pengeluaran Perseroan untuk mendorong upaya pertumbuhan di bidang bisnis informasi dan teknologi serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) milik Perseroan.

Ini disimpulkan lebih lanjut untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai grup digital media dan hiburan yang paling terintegrasi di tanah air dengan berbagai vertikal bisnis mulai dari aplikasi super, portal online, manajemen bakat hingga game.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement