Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Incar Rp3 Triliun, Ini Alasan Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:04 WIB
Incar Rp3 Triliun, Ini Alasan Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I 2023
Global Mediacom rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2023. Perseroan menargetkan dana masing-masing Rp1,5 triliun, atau total mencapai Rp3 triliun.

Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV), BMTR melakukan penawaran awal atas Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I 2023 masing-masing sebesar Rp850 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini bakal dialokasikan untuk keperluan pelunasan sebagian (refinancing) dari Efek Bersifat Utang yang belum dilunaskan. Sedangkan sisanya bakal digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Untuk obligasi, perseroan menawarkan surat utang dalam tiga seri yakni seri A, B, dan C, yang memiliki tenor 370 hari, 3, dan 5 tahun.

Adapun kupon obligasi ditetapkan pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender. Selanjutnya, kisaran 9,75% - 10,25% untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," terang manajemen BMTR dalam keterangan, Jumat (16/6/2023).

Sedangkan unutk Sukuk Ijarah dengan nilai sisa imbalan maksimal Rp850 miliar, BMTR juga menawarkan dalam tiga seri dan tenor yang berbeda yakni, 370 hari Kalender, 3 tahun dan 5 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142761/bmtr-JKe2_large.jpg
Mandiri Sekuritas: Obligasi Global Mediacom Ditopang Fundamental Bisnis yang Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142698/bmtr-TeI7_large.jpg
Global Mediacom Tawarkan Kupon hingga 7,90 Persen untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142693/bmtr-RQc3_large.jpg
Penawaran Awal Obligasi-Sukuk Global Mediacom (BMTR) Dimulai, Siap Jadi Koleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142499/bmtr-4se3_large.jpg
Ini 5 Alasan Obligasi dan Sukuk BMTR Layak Dikoleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142495/bmtr-Vliq_large.jpg
CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk Global Mediacom (BMTR)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142407/globalmediacom-Fj6k_large.jpg
Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement