Incar Rp3 Triliun, Ini Alasan Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I 2023

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2023. Perseroan menargetkan dana masing-masing Rp1,5 triliun, atau total mencapai Rp3 triliun.

Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV), BMTR melakukan penawaran awal atas Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I 2023 masing-masing sebesar Rp850 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini bakal dialokasikan untuk keperluan pelunasan sebagian (refinancing) dari Efek Bersifat Utang yang belum dilunaskan. Sedangkan sisanya bakal digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Untuk obligasi, perseroan menawarkan surat utang dalam tiga seri yakni seri A, B, dan C, yang memiliki tenor 370 hari, 3, dan 5 tahun.

Adapun kupon obligasi ditetapkan pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender. Selanjutnya, kisaran 9,75% - 10,25% untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," terang manajemen BMTR dalam keterangan, Jumat (16/6/2023).

Sedangkan unutk Sukuk Ijarah dengan nilai sisa imbalan maksimal Rp850 miliar, BMTR juga menawarkan dalam tiga seri dan tenor yang berbeda yakni, 370 hari Kalender, 3 tahun dan 5 tahun.