Ini Penopang Pendapatan MNC Digital Rp3,5 Triliun pada 2022

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam gelaran RUPST, manajemen perseroan memaparkan kinerja positif sepanjang tahun lalu.

Direktur MSIN, Dewi Tembaga menyebut, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp3,51 triliun, tumbuh 14% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,08 triliun.

Secara rinci, pendapatan segmen konten tercatat sebesar Rp2,42 triliun, naik 17% dari tahun 2021 yang sebesar Rp2,07 triliun. Hingga tahun 2022, MSIN masih mendominasi pangsa pasar produksi di semua genre, menjadikannya produsen konten terbesar di tanah air.

“Pertumbuhan pendapatan segmen ini dikarenakan produksi konten sepanjang tahun lalu meningkat,” kata Dewi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di iNews Tower Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Selanjutnya, pendapatan segmen digital tercatat sebesar Rp1,50 triliun, naik 13% dibandingkan tahun lalu. Hal ini, kata Dewi, utamanya didorong oleh peningkatan kinerja AVOD superapp Perseroan, RCTI+, tujuh portal online, serta monetisasi berkelanjutan dari platform media sosial perseroan.